ノルウェー王室メッテ＝マリット妃の連れ子で、27歳のマリウス・ボルグ・ホイビーが、現地時間11月18日に性的暴行容疑で逮捕された。これを受け、ホーコン王太子がコメントを発表した。【写真】ノルウェー王室マッタ・ルイーセ王女がシャーマンの男性とついに結婚Peopleによると、マリウスが逮捕されたことを受け、ジャマイカを訪問中のホーコン王太子は翌日、ノルウェーの公共放送局NRKに対し、「マリウスが受けたのは深刻な