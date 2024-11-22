最大震度6弱、北安曇郡白馬村を震源とする神城断層地震から11月22日で10年です。生まれたばかりで、当時の記憶がほとんどない地域の子どもたちが、災害の記憶を風化させないために取り組んだこととは…。小谷小学校5年生「神城断層地震が起きた10年前に僕たちは生まれました」10年前の11月22日。白馬村を震源とする神城断層地震が発生。小谷村、小川村、長野市で震度6弱、震源地の白馬村で震度5強を観測し、県全体で重軽傷者46人、