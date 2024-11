Oasisが、来年10月に高陽(コヤン)総合運動場で公演を開催する。1991年に結成されたOasisは、音楽ランキングで10週間、1位をキープした2ndアルバム「(What's the Story)Morning Glory?」をはじめ、7枚のフルアルバムが発売と同時に、英アルバムランキングで1位になり、全世界で9,000万枚以上を売り上げ、大ヒットした。「Wonderwall」「Don't Look Back in Anger」「Live Forever」など多くの名曲は、世代を越えてファンに愛さ