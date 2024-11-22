２２日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７１．１４ポイント（１．８９％）安の１９２２９．９７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４７．８４ポイント（２．１０％）安の６８８７．０５ポイントと続落した。売買代金は１５７９億８３００万香港ドルに拡大している（２１日は１１９２億６７９０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米国の