佐賀県の岩屋川内ダムに超巨大なゴジラが出現し、SNS上などで大きな反響が起きている。「今年50周年を迎える岩屋川内ダムをキャンバスに、壮大なダムアートが遂に完成」と綴り、ダムの側面に浮かび上がるゴジラのアートを紹介したのは、ドイツの清掃機器メーカー「ケルヒャー ジャパン」の公式X。佐賀県とのコラボで「ゴジラ in 佐賀 ダムアートプロジェクト Powered by ケルヒャー」を行っており、作業員が高圧洗浄機を手に