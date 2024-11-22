やがて世界が直面するであろう「食糧危機」を見越しての“環境に配慮した次世代フード”として「食用コオロギ」の生産や商品開発を手掛ける「グリラス」（徳島市）が徳島地裁に自己破産を申請したことが22日、わかった。 〈閲覧注意〉原材料のコオロギ、コオロギ粉末を使った給食など コオロギ食については、2022年11月、徳島県立小松島西高校で乾燥コオロギの粉末入りの「かぼちゃコロッケ」を校内調理して給食として提供