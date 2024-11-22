【男子ゴルフ・カシオ・ワールドオープン】第２日（２２日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ、７３５０ヤード＝パー７２、賞金総額２億円、優勝４０００万円）宋永漢（韓国）が１イーグル、５バーディー、ボギーなしの６５で回り、通算１３アンダーで単独首位に浮上した。１打差の２位は清水大成。さらに１打差の３位で岩田寛が続く。石川遼、山田大晟、初日首位の河本力が通算１０アンダーの４位。賞金ランキング２位の金谷拓実は