中国海軍艦隊、５日間の香港訪問を開始21日、香港の埠頭に寄港する海軍の強襲揚陸艦「海南」。（香港＝新華社配信）【新華社香港11月22日】中国海軍の強襲揚陸艦「海南」と駆逐艦「長沙」の編隊が21日午前、香港特別行政区に到着し、5日間の訪問を開始した。同日夜には「海南」の甲板で艦上レセプションが開かれた。今後も開放イベントや国防知識講座、交流活動などを予定しており、1万人以上の来艦が見込まれている。 中国海