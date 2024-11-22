日本時間１７時３０分に独製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）、非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30 予想43.1前回43.0（製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30 予想51.7前回51.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)