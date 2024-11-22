第2日、通算13アンダーで首位の宋永漢＝Kochi黒潮CCカシオ・ワールドオープン第2日（22日・高知県Kochi黒潮CC＝7350ヤード、パー72）3位から65をマークした宋永漢（韓国）が通算13アンダー、131で首位に立った。25歳でツアー未勝利の清水大成も65で回って1打差2位に浮上。岩田寛が通算11アンダーで3位。前日トップの河本力は10アンダーで石川遼、山田大晟と並ぶ4位に後退した。賞金ランキング2位の金谷拓実は7アンダーで13位、