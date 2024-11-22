日産自動車のブランドロゴ日産自動車が25年秋までにタイで従業員約千人を対象に、人員削減や配置転換を行う方針であることが22日、分かった。業績悪化を受け、世界で約9千人を削減する合理化策の一環。中国勢によるEVに押され、日本車が高いシェアを誇ってきた牙城でもリストラを余儀なくされた。日産のタイでの販売台数は近年、大幅な前年割れが続き、23年度は前年度比29.7％減の1万4224台だった。日産は数年前からタイ事業
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