政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏（57）は22日、東京都内で記者会見を開き、任期満了に伴う兵庫県南あわじ市長選（来年1月19日告示、同26日投開票）に立候補すると表明した。【画像】ネットで広がる言説「穴」を突いた斎藤陣営の戦略西田亮介さん立花氏は、17日投開票の兵庫県知事選で落選した稲村和美氏への支持を表明した県内22市長に対し、市長選で対立候補を擁立する考えを示していた。南あわじ市長選