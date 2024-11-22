中国の貿易促進機関、１０月の証明書発給数２０・４％増RCEP原産地証明書を発給する汕頭税関の職員。（資料写真、汕頭＝新華社配信）【新華社北京11月22日】中国国際貿易促進委員会は22日の記者会見で、原産地証明書や物品の一時輸入に用いる通関手帳（ATAカルネ）、国際商事証明書など各種証明書の10月の発給件数が前年同期比20.4％増の61万1200件だったと発表した。包括的な追加政策を受け、中国貿易は安定的に伸び、規模は引