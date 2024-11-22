記者会見する民放連の遠藤龍之介会長＝22日午後、東京都千代田区民放連の遠藤龍之介会長は22日の定例記者会見で、交流サイト（SNS）を追い風に斎藤元彦知事が再選された兵庫県知事選の結果を受け「選挙報道の在り方について、民放連の報道委員会などでも議論する必要がある」との見解を示した。遠藤会長は「投票行動にインターネットやSNSがかなり大きな機能を占めたと想像できる」と言及。メディアが多様化する中で「選挙報道