日本時間１７時１５分に仏製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（11月）、非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（11月）17:15 予想44.6 前回44.5 （製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（11月）17:15 予想49.1 前回49.2 （非製造業PMI（購買担当者指数）)