米紙ウォールストリート・ジャーナルは21日、西側諸国の当局者の話として、ウクライナ軍によるロシア南西部クルスク州への越境攻撃で、北朝鮮軍高官1人が負傷したと伝えた。負傷の程度や身元については明らかにしなかったとしている。ウクライナへの派遣に備え、北朝鮮の兵士がロシアの装備を身につけている様子が映っているとされる動画=ウクライナ当局提供同紙によれば、西側諸国の当局者が、ロシアに派遣された北朝鮮軍高官