香港特別行政区政府食品環境衛生署食品安全センター（CFS）は21日、日本の農林水産省と国際獣疫事務局（OIE）によると、日本の鹿児島県で高病原性H5型鳥インフルエンザ（HPAI）が、韓国仁川広域市江華郡と忠清北道陰城郡で高病原性H5N1型鳥インフルエンザが発生したと発表しました。CFSは香港の公衆衛生を保障するため、これらの地域からの家禽（かきん）肉と家禽類製品（家禽卵を含む）の輸入を一時停止するよう直ちに業界へ指示