【モデルプレス＝2024/11/22】中島健人が、雑誌「装苑」（11月28日発売1月号／文化出版局刊）の連載企画「装苑男子」に登場。今の率直な思いを語った。【写真】中島健人、イメチェンで印象ガラリ◆中島健人が語る今の率直な思いクリスマス（12月25日）にソロアーティストとして1stアルバム『N ／ bias』をリリースする中島。新たな始まりに際して、今の率直な思いを語った。自分自身、音楽、そしてクリエーションに真摯に向き合う