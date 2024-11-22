【鳴潮：PS5版】 2025年1月2日 配信予定 料金：基本無料（アイテム課金制） Kuro Gamesは、オープンワールドARPG「鳴潮（めいちょう）」のプレイステーション 5版を2025年1月2日に配信する。基本無料でビジネスモデルはアイテム課金制。 「鳴潮」は、長い眠りから目覚めた「漂泊者」となったプレーヤーが、自分の記憶と物