東京ドームホテル（東京都文京区）のスーパーダイニング「リラッサ」で、北海道の美味が勢揃いする「北海道フェア2024」が開催中だ。2024年10月から25年1月中旬まで行われている人気のビュッフェへディナータイムに伺った。 jQuery(function () { jQuery("#swiper67405c7f4f7b9").attr("style", ""); setTimeout(function () { var