実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00 結果0.1% 予想0.2%前回0.2%（前期比) 結果-0.3% 予想-0.2%前回-0.2%（前年比) 結果0.1% 予想0.2%前回0.2%（季調前前年比)