ソフトバンク・山川穂高内野手が２２日、福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、１億８０００万増の４億５０００万円プラス出来高でサインした（金額は推定）。昨オフのＦＡ移籍時に４年契約を結んでおり来季が２年目となる。移籍１年目からチームで唯一１４３試合にフル出場し、クライマックスシリーズや日本シリーズも含めて全試合で４番を打った。３４本塁打で自身４度目の本塁打王、９９打点で自身２度目の打点王のタイト