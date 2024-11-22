「Google Pixel 9 Pro Fold」もセール対象 ドコモオンラインショップでブラックフライデーセールが開催されている。 iPhoneやAndroidスマートフォンなどが、機種変更で割引またはdポイントで還元される。 たとえば、「iPhone 15」（128GB）は1万1000円割引、「Google Pixel 9」（128GB）は5500円割引、「Google Pixel 9 Pro Fold」（256GB）は5500円割引、「Galaxy Z Flip5」は4400円割