医療費を下げるにはどうすればいいのか。ジャーナリスト・笹井恵里子さんの新著『国民健康保険料が高すぎる！保険料を下げる10のこと』（中公新書ラクレ）より、一部を紹介する――。（第3回／全3回）写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■保険診療を減らすべきか？さて国保の制度維持が厳しいというと、財源への指摘の一方で、支出の面である「命にかかわらない診療は“保険の対