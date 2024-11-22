カヌー・スラローム日本代表でリオデジャネイロ五輪銅メダリストの羽根田卓也（ミキハウス）が２２日、神戸市内の商業施設「三井アウトレットパークマリンピア神戸」のプレス内覧会に参加した。全面建て替えの上、２６日にグランドオープンする同施設。羽根田は明石海峡大橋や淡路島を望む景観を活かした、カヌーが体験できる新エリア「ＬＡＧＯＯＮＣＯＭＭＵＮＩＴＹＰＡＲＫ」内でトークショーを行った。初めて神戸