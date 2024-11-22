大阪・貝塚市の港　両脚縛られた遺体は大阪市の26歳男性と判明　両親は「将来の夢を持って、毎日頑張っていた」 MBSニュース

大阪の港で見つかった両脚を縛られた遺体 26歳の男性と判明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪府貝塚市の港で9日夜、両脚を縛られた遺体が見つかった
  • 警察は遺体の身元が、大阪市に住む26歳の男性であることが判明したと発表
  • この男性は、先月26日にバイト先を出たあとに行方が分からなくなったという
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