入団会見で笑みを浮かべる横浜ＤｅＮＡの岩田＝横浜市中区の球団事務所今季、阪神、ソフトバンクからそれぞれ戦力外通告を受け、横浜ＤｅＮＡに加入した岩田将貴投手（２６）と育成契約の笠谷俊介投手（２７）が２２日、横浜市中区の球団事務所で入団会見を行った。萩原龍大チーム統括本部長は「左投手が全体的に少ない。我々に必要なポイントを補強した」と両左腕に期待を寄せた。背番号は岩田が６８、笠谷が１９９。