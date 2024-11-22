ミタチ産業はこの日の取引終了後、２５年５月期連結業績予想について売上高を８００億円から９００億円（前期比２．３倍）へ、営業利益を１８億円から１９億円（同１９．４％増）へ上方修正すると発表した。 第２四半期以降に開始した自動車関連顧客の商流移管や、民生関連のＥＭＳなどの堅調な受注などが寄与する見通し。 出所：MINKABU PRESS