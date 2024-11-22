22日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日清算値比300円高の3万8340円で取引を終えた。出来高は3万4385枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万8283.85円に対しては56.15円高。 株探ニュース