22日15時45分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比13.5ポイント高の2698.5ポイントで取引を終えた。出来高は3万8781枚だった。この日のTOPIXの現物終値2696.53ポイントに対しては1.97ポイント高。 株探ニュース