22日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前日清算値比4ポイント安の630ポイントで取引を終えた。出来高は3591枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値634.81ポイントに対しては4.81ポイント安。 株探ニュース