22日15時45分、東証REIT指数先物期近2024年12月限は前日清算値比1.5ポイント安の1676.5ポイントで取引を終えた。出来高は53枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1681.68ポイントに対しては5.18ポイント安。 株探ニュース