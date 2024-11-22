Image: YOSHINA JAPAN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 シンプルに使いやすそう。 クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「YOSHINAシステム手帳」は、高級感や大人っぽさも漂う上質レザーの手帳カバー。書き込みをしやすくする独自構造で360度ぐるっと開くのが特長だそう。 今ならおトクな割引価格になっていたので、新生活準備の先