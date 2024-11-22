11月17日、大阪の難波で、日本維新の会代表選の合同演説会がおこなわれた。現在、同党の共同代表を務める、吉村洋文大阪府知事のほか、金村龍那（りゅうな）衆院議員、空本誠喜（せいき）衆院議員、松沢成文参院議員の計4人が立候補している。この日の演説会には吉村氏も参加。「次世代のための政党」を掲げた。その“次世代”の一環だろうか。吉村氏は11月20日、大阪府の2025年度の基本方針を策定する戦略本部会議で「みんな