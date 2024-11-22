【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル江南警察署は２２日、北朝鮮の元駐英公使で大統領諮問機関・民主平和統一諮問会議の事務処長を務める太永浩（テ・ヨンホ）氏の長男（３４）を麻薬類管理法違反の疑いで立件し捜査していると明らかにした。警察によると、長男に対する告発状が済州警察庁に提出され、長男の住所地を管轄する江南警察署に事件が移管された。告発状には長男が９月、タイで大麻を吸ったなどの内容が盛り込まれて