23日(土)と24日(日)は近畿地方に寒気が流れ込み、12月並みの寒さになるでしょう。秋も深まり、紅葉が見ごろを迎えている所も増えてきました。今週末の紅葉狩りは寒さ対策をしてお出かけください。23日(土)は北部で冷たい雨京阪神でもにわか雨の可能性23日(土)の日本付近は冬型の気圧配置になり、近畿地方には寒気が流れ込む見込みです。近畿地方では、北の地域ほど雲が広がりやすく、北部では冷たい雨が降ったりやんだりするでし