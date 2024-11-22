北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が21日、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）第4回大隊長・大隊政治指導員大会（11月14日、15日）の参加者と記念写真を撮った。朝鮮中央通信が伝えた。努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）の李永吉（リ・ヨンギル）総参謀長、鄭京擇（チョン・ギョンテク）総政治局長が金正恩氏を迎えた。金正恩氏は、「大隊はわが軍を政治・思想強兵化、軍事技術強兵化する道程で党中央が終始一貫重