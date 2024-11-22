北朝鮮の首都・平壌で21日から、「武力装備展示会『国防発展-2024』」が開幕した。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩総書記（国務委員長）が開幕式に参加し、記念演説を行った。開幕式には、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会の委員をはじめ。朝鮮人民軍（北朝鮮軍）の幹部、軍需工業部門の労働者と科学者、幹部らが参加した。北朝鮮が主催する兵器の展示会は2023年7月にも開催され、金正恩氏はロシアのセルゲイ・ショイグ氏（当時