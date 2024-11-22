20th Century・井ノ原快彦（48）の妻で俳優の瀬戸朝香（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。イギリス留学中の中3・長男（14）＆小5・長女（11）の兄妹2ショットを公開した。【写真】「身長 また伸びてたな」留学中の長男＆長女の2ショット披露の瀬戸朝香瀬戸は、12日の投稿で長男・長女がそろってイギリス留学中であることを告白。投稿では「一年に何回かお休みで帰国するのでその時は目一杯遊んで お休みが終わると再び