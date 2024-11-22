£Æ£ÁÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê£²£¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥³¡¼¥¨¥ó»á¤¬Äó¼¨¤·¤¿¶Ã¤­¤Î?¾ò·ï?¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥È³ÍÆÀ¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹¥³¡¼¥¨¥ó»á¤ÏÀè¤´¤íÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÂåÍý¿Í¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤Í¡¢°ìÅÙÌÜ¤Î³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£±£µÇ¯£¶²¯£¶£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÌó£±£°£²£¶²¯±ß¡Ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æµå³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥¨¥ó»á¤¬?¥È¥ó¥Ç¥â