カザフスタンとの相互ビザ免除発効１年、中国・新疆コルガス市で観光ブーム 【新華社ウルムチ11月22日】中国とカザフスタンの相互ビザ（査証）免除政策が11月10日、発効から1周年を迎えた。この1年に両国国民の往来、交流は日増しに緊密になっており、統計によると、今年に入って新疆ウイグル自治区のコルガス市を訪れた観光客は今月19日現在で前年同期比24.1％増の延べ985万7千人に上り、観光収入は同25.8％増の71億6千万元