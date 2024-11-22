【英国】 小売売上高（10月）16:00 予想-0.2%前回0.3%（前月比) 予想3.5%前回3.9%（前年比) 予想-0.3%前回0.3%（除自動車燃料・前月比) 予想3.2%前回4.0%（除自動車燃料・前年比) 製造業PMI（速報値）（11月）18:30 予想50.0前回49.9 非製造業PMI（速報値）（11月）18:30 予想51.9前回52.0 【ユーロ圏】 ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）16:00