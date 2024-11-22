２２日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。この日、日銀が実施した４本の定例国債買い入れオペは、総じて「無難」な結果と受け止められた。債券の需給環境を巡る悲観的な見方を和らげ、午後に入ると先物は上げ幅を拡大した。 国債買い入れオペは、長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率が２．０１倍となり、前回のオペの１．７８倍から上昇した。一方で、落札利回りの水準は市場の実勢