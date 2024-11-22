22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ105769-6.3 26045 ２. 日経ベア２ 1553852.5 306.3 ３. 楽天Ｗブル 1086038.5 30780 ４. 野村日経平均8234 -16.6 39750