【モデルプレス＝2024/11/22】俳優の北村一輝が11月21日、自身のInstagramを更新。田中圭のリクエストでNetflixシリーズ「地面師たち」を再現した。【写真】北村一輝＆田中圭「地面師たち」再現ショットがリアルと話題◆北村一輝＆田中圭で「地面師たち」再現北村は「今夜22時放送！『わたしの宝物』観てくださいねー！」と書き出し、フジテレビ系木曜ドラマ「わたしの宝物」（毎週木曜よる10時〜）にて共演中の田中との2ショット