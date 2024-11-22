ナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれたドジャース・大谷翔平投手が日本時間２２日に自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人らと撮影した写真をアップした。大谷は２１日（日本時間２２日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）を満票で受賞。発表の瞬間を真美子夫人らと迎えた。ＭＶＰが決定すると、真美子夫人は大谷とグータッチ。２人の間にいた愛犬デコピンは興奮のあまり“