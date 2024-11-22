ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の「スター」にて、スター オリジナルシリーズ『ガンニバル』シーズン2を独占配信。シーズン2の配信が心待ちにされる中、2024年11月20日、21日にシンガポールのマリーナベイ・サンズにて、ウォルト・ディズニー・カンパニーの今後公開予定の劇場作品と配信予定作品が発表される「ディズニー・コンテンツ・ショーケース 2024」が開催されました。メディアの期待が高