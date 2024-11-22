大リーグ機構（MLB）は21日（日本時間22日）、今季のMVPを発表し、ナ・リーグは大リーグ史上初の「50―50（54本塁打、59盗塁）」を達成したドジャースの大谷翔平投手（30）が2年連続3度目の選出となった。同日、大谷は受賞後初めて自身のインスタグラムを更新し、喜びを収めた写真を多数アップした。発表を受けると、ソファに座っていた大谷は真美子夫人とともに満面の笑みを見せた。周囲から拍手が起こると、夫婦の間に座って