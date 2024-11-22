厚生労働省が22日公表した人口動態統計の速報値によると、今年1〜9月に生まれた赤ちゃんの数は、前年同期比5.2％減の54万167人だった。速報値は外国人を含む。外国人を除いた出生数は通年で70万人を割る公算が大きい。