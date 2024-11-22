オルビスのの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて、2024年11月21日（木）〜12月25日（水）まで開催中なのがクリスマス期間限定イベント「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HOHOEMI」。イラストレーターのHOHOEMIさんの世界観とクリスマスムードがぎゅっと詰まった楽しいイベントをいち早く体験してきました！■まるでクリスマスパーティのような楽しい空間！入り口を入ると目を惹くのが、キュートなクリスマ